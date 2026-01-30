Der Verkaufserfolg des iPhone 17 und die Erholung des wichtigen ‌China-Geschäfts haben Apple ‌zu einem überraschend deutlichen Wachstum verholfen. Daraufhin lieferte der US-Elektronikkonzern am Donnerstag einen optimistischen Ausblick. Der Umsatz werde im laufenden Quartal voraussichtlich um bis zu 16 Prozent steigen. Im vorangegangenen Vierteljahr hatte er ähnlich stark zugelegt und mit 143,8 Milliarden Dollar ​ein Rekordhoch markiert. «Die iPhone-Nachfrage war atemberaubend», sagte Firmenchef Tim Cook in einem Reuters-Interview. ‌Die Einnahmen aus den Smartphone-Verkäufen legten um 23 Prozent ‌auf 85,27 Milliarden Dollar zu, so stark wie noch nie.