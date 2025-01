Warten auf «Apple Intelligence»

Der weltweite iPhone-Absatz ging dagegen im Berichtszeitraum auf 69,14 Milliarden Dollar zurück, während die von Analysten erhoffte Erholung in China ausblieb. Das dortige Geschäft schrumpfte um etwa elf Prozent auf 18,51 Milliarden Dollar. In beiden Fällen gilt die schleppende Einführung der «Apple Intelligence» getauften Künstlichen Intelligenz (KI) als Hauptgrund. In den Ländern, in denen die neuen Funktionen verfügbar seien, verkauften sich iPhones deutlich besser, erläuterte Cook in einem Interview.