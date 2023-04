Der iPhone-Anbieter führe Gespräche mit Lieferanten, um MacBooks in Thailand herzustellen, berichtete die japanische Zeitung "Nikkei" am Donnerstag. Derweil hiess es bei "Bloomberg News", Apple habe seine Fertigung von iPhones in Indien verdreifacht. Der Technologieriese stelle jetzt fast sieben Prozent seiner iPhones in Indien her, nach einem Prozent im Jahr 2021.