Hintergrund ist die rasant ​steigende Nachfrage ​nach Chips für Rechenzentren im Zuge des Booms ‌rund um Künstliche Intelligenz (KI), was zu einem harten Wettbewerb um die knappen Bauteile ​führt. ​Cook wird ⁠im September die Führung ​des iPhone-Herstellers an John ⁠Ternus übergeben. Eine Stellungnahme von Apple ‌auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters lag zunächst nicht vor.