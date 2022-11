Der Absatz von iPhone 14 und iPhone Plus hat sich seit der Markteinführung rapide abgekühlt, wie Jefferies in einer Analyse ausführt. Der Abschwung verstärke sich in China. Apple hatte bereits Pläne zur Ausweitung der Produktion seiner neuen iPhones in diesem Jahr abgesagt, nachdem ein erwarteter Nachfrageschub ausgeblieben war, wie Bloomberg News berichtete.