«Für uns liegt die Zukunft definitiv in den Auslandsmärkten», sagte Hu im Gespräch mit Bloomberg TV. Bei der Konferenz stellte Vivo sein neuestes Spitzenmodell vor — das Vivo X200 Ultra, das ab nächsten Monat in den Handel kommt. Zudem kündigte das Unternehmen ein Virtual-Reality-Headset an, dessen Prototyp im August testbereit sein wird, sowie ein Robotik-Forschungslabor, das bei der Expansion im KI-Bereich helfen soll.