Der iPhone-Hersteller Apple hat im ersten Quartal 2026 trotz eines schrumpfenden Gesamtmarktes seinen Absatz ‌gesteigert ⁠und die weltweite Führung bei Smartphone-Auslieferungen übernommen. Apple ⁠konnte seinen Smartphone-Absatz von Januar bis März im Vergleich zum ‌Vorjahr um fünf Prozent steigern, wie ‌das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research am ​Freitag mitteilte. Der weltweite Smartphone-Absatz sei zu Jahresbeginn dagegen um sechs Prozent geschrumpft. «Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Speicherhersteller KI-Rechenzentren gegenüber der Unterhaltungselektronik ‌den Vorrang geben», sagte Counterpoint-Analystin Shilpi Jain. Zudem hätten die Spannungen im Nahen Osten auf die Stimmung der ​Verbraucher gedrückt.