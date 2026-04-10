Der iPhone-Hersteller Apple hat im ersten Quartal 2026 trotz eines schrumpfenden Gesamtmarktes seinen Absatz gesteigert und die weltweite Führung bei Smartphone-Auslieferungen übernommen. Apple konnte seinen Smartphone-Absatz von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent steigern, wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research am Freitag mitteilte. Der weltweite Smartphone-Absatz sei zu Jahresbeginn dagegen um sechs Prozent geschrumpft. «Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Speicherhersteller KI-Rechenzentren gegenüber der Unterhaltungselektronik den Vorrang geben», sagte Counterpoint-Analystin Shilpi Jain. Zudem hätten die Spannungen im Nahen Osten auf die Stimmung der Verbraucher gedrückt.
Apple habe sich dank eines starken China-Geschäfts diesem Trend widersetzt und erstmals in einem ersten Quartal mit einem Marktanteil von 21 Prozent die Führung in der Branche übernommen. Der bisherige Marktführer Samsung fiel mit 20 Prozent auf den zweiten Platz zurück. Die Auslieferungen des südkoreanischen Konzerns sanken laut Counterpoint im Jahresvergleich um sechs Prozent. Der chinesische Anbieter Xiaomi belegte mit einem Anteil von 13 Prozent den dritten Platz, verzeichnete dem Bericht zufolge jedoch den stärksten Rückgang unter den fünf grössten Smartphone-Herstellern.
(Reuters)