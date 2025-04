In seiner Rede am Sonntag in der ABC-Sendung «This Week» deutete Lutnick an, dass die am späten Freitag erfolgte Aussetzung der Einfuhrzölle – die eine Reihe von Elektronikartikeln von den 125-prozentigen Zöllen auf China und einem Pauschalsatz von 10 Prozent weltweit ausnehmen – nur vorübergehend sei. Er bekräftigte Trumps langjährigen Plan, eine andere, spezifische Abgabe auf den Sektor zu erheben.