Wie zu hören ist, will Apple das Gerät noch in diesem Frühjahr vorstellen. Dann könnte das Produkt auf Apples jährlicher Softwareentwickler-Konferenz im Juni besprochen werden und im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen. Der Zeitplan könnte sich dem Vernehmen nach jedoch noch verschieben.Apple wird es aber wohl langsam angehen lassen. Es wird zunächst wahrscheinlich nur in den USA erhältlich sein. Auch der hohe Preis wird den Absatz wohl zunächst dämpfen. Eine billigere Version könnte Ende 2024 oder Anfang 2025 folgen und eher die Hälfte kosten — was in etwa Metas Preis entspricht.