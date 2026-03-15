Doch Apple setzt nicht nur auf die Produktion, sondern zielt auch auf Marktanteilsgewinne in einer Region ab, in der die Umsätze bereits die neun-Milliarden-Dollar-Marke überschritten haben. Um die Präsenz weiter auszubauen, plant das Unternehmen, Apple Pay noch in diesem Jahr in Indien einzuführen. Zudem umfasst das Einzelhandelsnetzwerk des Konzerns in Indien mittlerweile sechs eigene Stores – ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig das Land nicht nur als Produktionsstandort, sondern auch als schnell wachsender Absatzmarkt geworden ist.