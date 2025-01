Goldman Sachs zieht sich wegen drohender Milliardenverluste zunehmend aus dem Privatkundengeschäft zurück. Obwohl der Vertrag mit Apple noch bis 2030 läuft, könnte die Partnerschaft schon früher enden, wie Goldman-Chef David Solomon am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. Bereits 2024 trat Goldman Sachs sein Kreditkartengeschäft mit General Motors an Barclays ab.