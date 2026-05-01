Der Verkaufserfolg des neuen MacBook-Einsteigermodells «Neo» hat Apple Rückenwind gegeben. «Wir haben in einem März-Quartal einen ‌Rekordumsatz ⁠erzielt», betonte Tim Cook, der Chef des Elektronikkonzerns, am Donnerstag. Auch die Einnahmen aus iPhone-Verkäufen hätten einen Bestwert ⁠erreicht, obwohl Lieferengpässe den Absatz ausbremsten. Dieser Trend werde sich im angelaufenen Quartal voraussichtlich fortsetzen. Mit einem Plus von 14 bis ‌17 Prozent fällt das angepeilte Wachstum in der Spitze jedoch fast doppelt ‌so hoch aus wie von Analysten vorhergesagt. Apple-Aktien ​stiegen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als vier Prozent.