Apple hat im vergangenen Monat in China rund ein Drittel weniger iPhones verkauft. Wie aus offiziellen Daten der Regierung hervorgeht, wurden im Februar wegen des späteren Neujahresfestes nur etwa 2,4 Millionen Smartphones ausländischer Hersteller in China ausgeliefert. Auf Apple entfällt der grösste Teil, da der Konzern der einzige ausländische Anbieter mit einem bedeutenden Marktanteil in dem Land ist. Damit verkaufte Apple den zweiten Monat in Folge weniger iPhones. Im Januar setze Apple mit insgesamt 5,5 Millionen Geräten 39 Prozent weniger Handys ab als ein Jahr zuvor, wie aus den Zahlen der China Academy of Information and Communications Technology hervorgeht.