Bereits in der vergangenen Woche hatte Apple-Chef Tim Cook in einem Gespräch mit Analysten gesagt, dass das iPhone-Geschäft in Festland-China im abgelaufenen Quartal wieder gewachsen ist, allerdings ohne Details zu nennen. Das Geschäft steht im Fokus der Investoren, da Apple in China in der jüngeren Vergangenheit stärker zu spüren bekommen hatte als die Konkurrenz einheimischer Marken, einschliesslich eines dort wiedererstarkten Huawei-Konzerns.