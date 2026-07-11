Die beiden namentlich genannten Ex-Mitarbeiter sollen unter anderem interne Dateien heruntergeladen und Lieferantendaten entwendet haben. ‌Bei einem von ihnen handelt es sich um Tang Yew Tan, den ehemaligen Vizepräsidenten für das Produktdesign von iPhone und Apple Watch, der nun als Hardware-Chef bei OpenAI arbeitet. Er ​soll Bewerber dazu ermutigt haben, für Vorstellungsgespräche bei OpenAI Bauteile von Apple mitzubringen. ​Zudem sollen OpenAI-Mitarbeiter einen Apple-Zulieferer unter der falschen ​Annahme, eine Erlaubnis zu besitzen, dazu gebracht haben, eine geheime Technik zur Metallveredelung anzuwenden.