Der iPhone-Hersteller befinde sich in frühen Gesprächen mit Google, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einem früheren Bericht zufolge hat Apple in diesem Jahr auch Gespräche mit den KI-Firmen Anthropic und OpenAI über eine Partnerschaft geführt. Eine Entscheidung, ob Apple auf ein hauseigenes Modell oder einen externen Partner setzt, sei noch Wochen entfernt, hiess es nun.
Die Aktien der Google-Mutter Alphabet stiegen nach der Veröffentlichung des Berichts zunächst um 3,7 Prozent, die Papiere von Apple legten um 1,6 Prozent zu. Stellungnahmen der beiden Konzerne lagen zunächst nicht vor.
Apple gilt bei der Integration von generativer KI in seinen Produkten als Nachzügler im Vergleich zu Smartphone-Herstellern wie Google und Samsung. Der mögliche Schritt erfolgt nach Verzögerungen bei einer seit langem versprochenen Überarbeitung von Siri. Das Upgrade, das ursprünglich für dieses Frühjahr geplant war, wurde wegen technischer Schwierigkeiten um ein Jahr verschoben.
