Der iPhone-Hersteller befinde sich in frühen Gesprächen mit Google, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einem früheren Bericht zufolge hat Apple in diesem Jahr auch Gespräche mit den KI-Firmen Anthropic und OpenAI über eine Partnerschaft geführt. Eine Entscheidung, ob Apple auf ein hauseigenes Modell oder einen externen Partner setzt, sei noch Wochen entfernt, hiess es nun.