Pro Tag würden im November an Personen, die im Elektronikbereich der Fabrik tätig seien, zusätzlich 400 Yuan (54,72 Dollar) gezahlt, erklärte Foxconn am Dienstag auf WeChat. Zunächst hatte der Konzern eine Zahlung von 100 Yuan angekündigt. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten in der Fabrik wie in China üblich rigide Vorschriften, die viele Arbeiter nicht hinnehmen wollen.