Wegen des Corona-Lockdowns in der Wirtschaftszone der Stadt Zhengzhou, in dem auch ein grosses Foxconn-Werk mit 200.000 Beschäftigten liegt, schraubte der weltweit grösste iPhone-Hersteller seine Prognose für das vierte Quartal nach unten. Er erwartet nun stagnierende Einnahmen, ohne einen zahlenmässigen Ausblick zu geben. Das vierte Quartal ist traditionell die Hochsaison für Taiwans Technologieunternehmen, die für die geschäftige Weihnachtszeit in den westlichen Märkten um die Lieferung von Mobiltelefonen, Tablets und anderer Elektronik konkurrieren. Auch das chinesische Neujahrsfest, das im Januar folgt, sei sehr wichtig, sagte Chairman Liu Young-way in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir wollen auf jeden Fall unsere Produktionskapazitäten so anpassen, dass es keine Auswirkungen auf die Nachfrage an diesen beiden Feiertagen geben wird."