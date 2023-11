Für das angelaufene Quartal stellte der offiziell als Hon Hai firmierende Konzern einen leichten Umsatzrückgang in Aussicht. Allerdings werde sich das Geschäft voraussichtlich besser entwickeln als erwartet. «Wir sind in der zweiten Jahreshälfte in die traditionelle Saison mit hohen Umsätzen eingetreten», sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Young Liu. «Unser Geschäft wird sich von Quartal zu Quartal verbessern.»