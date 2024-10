Im dritten Quartal beginnen Taiwans Technologieunternehmen traditionell mit der Auslieferung von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten an die grossen Anbieter wie Apple für das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft. «Mit Blick auf die Hochsaison in der zweiten Jahreshälfte gehen wir davon aus, dass unser Geschäft allmählich an Schwung gewinnt», erklärte Foxconn zu den Aussichten für das laufende Quartal. Das vierte Quartal werde in etwa den aktuellen Markterwartungen entsprechen. Details nannte Foxconn nicht.