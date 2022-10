Eine schwächelnde Nachfrage nach Fernsehern und Smartphones hat dem südkoreanischen Apple-Zulieferer LG Display den zweiten Quartalsverlust infolge eingebrockt. Von Juli bis September fiel ein Betriebsverlust von 759 Milliarden Won (673 Millionen Euro) an nach einem Gewinn von 529 Milliarden Won vor Jahresfrist, wie der Spezialist für Displays am Mittwoch mitteilte. Finanzvorstand Sung-hyun Kim kündigte an, gegenzusteuern und Investitionen sowie Betriebskosten zu kürzen. "Wir werden umfassende Anstrengungen unternehmen, um unsere Finanzstruktur so schnell wie möglich zu verbessern." Geschäftsstrukturen würden neu organisiert und Kundenbeziehungen gestärkt.