Mit einem Volumen ​von umgerechnet etwa 2,7 Milliarden Euro ist ​die Luxshare-Emission Hongkongs bislang grösster Börsengang des Jahres. Der Erlös soll den ‌Angaben zufolge unter anderem in den Ausbau des Autozuliefer-Geschäfts fliessen. Der von der chinesischen Milliardärin Wang Laichun gegründete Konzern hatte vor etwa zwei ​Jahren ​den deutschen Kabelbaum-Spezialisten Leoni übernommen. Luxshare ⁠produziert zudem Internet-Router, Geräte für kabelloses Laden ​sowie Videokonferenzsysteme. Im ⁠vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen Umsatz und Gewinn um jeweils knapp ‌ein Viertel auf umgerechnet 120 Milliarden beziehungsweise 2,3 Milliarden Euro. Luxshare ist bereits an der chinesischen Börse in ‌Shenzhen notiert.