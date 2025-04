Das Unternehmen war der einzige grosse Hersteller, der einen Rückgang zu verzeichnen hatte, so die Daten des Forschungsunternehmens IDC. Apple, das auf dem chinesischen Smartphone-Markt an fünfter Stelle steht, verzeichnete einen Rückgang der Auslieferungen auf 9,8 Millionen Geräte, was einem Marktanteil von 13,7 Prozent entspricht, gegenüber 17,4 Prozent im vorangegangenen Quartal.