Als Grund nannte das US-Unternehmen am Donnerstag eine unbeständige Nachfrage von Kunden angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit. Die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters fiel nachbörslich um elf Prozent. Für das vierte Quartal rechnet Applied Materials mit einem Umsatz von 6,70 Milliarden Dollar, plus oder minus 500 Millionen Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 7,33 Milliarden Dollar gerechnet. Die anhaltenden Zollverhandlungen von US-Präsident Donald Trump sowie bestimmte Exportbeschränkungen nach China belasteten die Auftragseingänge.