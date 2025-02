Der Chipindustrie-Zulieferer sagte am Donnerstag nach US-Börsenschluss für das zweite Quartal einen Umsatz von etwa 7,1 Milliarden Dollar, plus oder minus 400 Millionen, voraus. Analysten waren im Durchschnitt von 7,21 Milliarden ausgegangen. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die schwache Nachfrage nach Speicherchips für die Unterhaltungselektronik negativ auf seine Geschäfte auswirken werden. Der Umsatz in China sei durch die strengeren US-Beschränkungen für den Export von Chipherstellungstechnologie gefährdet. Applied-Aktien fielen nachbörslich um fünf Prozent.