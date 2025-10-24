Hintergrund sind die verschärften US-Exportkontrollen für Halbleiter, die das Geschäft belasten. Für den Stellenabbau fallen Kosten von 160 bis 180 Millionen Dollar an. Die USA hatten Ende September ihre Ausfuhrbeschränkungen für Chip-Technologie nach China verschärft. Applied Materials hatte deswegen bereits eine Belastung des Umsatzes im Geschäftsjahr 2026 von 600 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.