Der US-Anbieter von Anlagen für die Halbleiterproduktion Applied Materials wird von ⁠der anhaltend hohen Nachfrage nach Ausrüstung für die Fertigung von KI-Chips ‌beflügelt. Für das vierte Quartal stellte das ‌Unternehmen am Donnerstag einen Umsatz ​von rund 10,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt lediglich mit 9,5 Milliarden Dollar gerechnet. Im abgelaufenen dritten Quartal, das am 26. Juli endete, ‌verzeichnete Applied Materials einen Umsatz von 9,1 Milliarden Dollar. Auch hier übertraf der Konzern die Schätzungen von knapp neun Milliarden ​Dollar.