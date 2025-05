Die Verbraucherpreise stiegen im April zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent, nach 2,6 Prozent im März, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Die Lebenshaltungskosten wurden dabei auch durch Preiserhöhungen für Gas, Strom, Wasser und teurere Flugtickets nach oben getrieben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten in ihren Prognosen im Mittel nur einen Wert von 3,3 Prozent veranschlagt. Die Bank of England (BoE) strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Sie achtet besonders auf die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor: Auch hier kam es im April zu einem Teuerungsschub.