Ein «sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand in Gaza» sei dringend notwendig, sagte der jordanische Aussenminister Aiman al-Safadi bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Amman am Samstag. Angemessene Hilfen müssten unverzüglich im Gazastreifen ankommen. Die «Vertreibung der Palästinenser» müsse gestoppt werden. «Mord und Kriegsverbrechen müssen aufhören und die Immunität Israels gegenüber dem Völkerrecht muss enden», so Al-Safadi.