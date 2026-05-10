Dem Weltmarkt fehlen nach Einschätzung des saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco wegen des Iran-Kriegs rund eine ‌Milliarde ⁠Barrel Öl aus den vergangenen zwei Monaten. Selbst wenn ⁠die Lieferungen wieder anliefen, werde es dauern, bis sich die Energiemärkte stabilisierten, ‌sagte Aramco-Chef Amin Nasser am Sonntag. ‌Die weltweite Energieversorgung ist durch ​die iranische Blockade der Strasse von Hormus stark eingeschränkt worden, was das Angebot verknappt und die Preise in die Höhe getrieben hat.