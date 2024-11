VW will Löhne kürzen

Das Gesamtkonzept will die IG Metall am Donnerstag in Tarifrunde «auf den Tisch legen», kündigte Gröger an. Volkswagen fordert bisher eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent. Zudem stehen Werkschliessungen und Personalabbau im Raum. «Jetzt hat es VW in der Hand, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen und zügige Lösungen zu ermöglichen», sagte Gröger. «Andernfalls würde der Tarifpartner mutwillig eine Eskalation provozieren.»