Ursache sind eine alternde Bevölkerung und der Krieg in der Ukraine, die das verfügbare Arbeitskräfteangebot schrumpfen lassen.
Präsident Wladimir Putin hat die russische Arbeitslosenquote, die mit 2,2 Prozent zu den niedrigsten weltweit zählt, wiederholt hervorgehoben. Gleichzeitig zeigt der Wert, dass der Arbeitsmarkt kaum noch Spielraum für weiteres Wachstum bietet und damit die Kapazitäten der Wirtschaft begrenzt.
«Die Beschäftigung hat Höchststände erreicht, praktisch ohne ungenutzte Arbeitskräfte», sagte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak Mitte Mai in einem Interview mit Wedomosti. Zentralbankchefin Elvira Nabiullina erklärte im April, das moderne Russland habe noch nie einen derart akuten Arbeitskräftemangel erlebt.
Bloomberg Economics schätzt, dass dem Land derzeit 1,5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, um den Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wirtschaftsverbände gehen davon aus, dass der Mangel anhalten wird. Der Russische Industriellen- und Unternehmerverband prognostiziert bis 2030 ein Defizit von 3 Millionen Arbeitskräften.
Der Krieg in der Ukraine, inzwischen im fünften Jahr, hat die Lage verschärft. Nach Angaben des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies hat Russland etwa 1,2 Millionen Kriegsopfer zu verzeichnen, darunter - Stand Januar - bis zu 325'000 Tote. Selbst bei einem Ende der Kämpfe würde der Arbeitskräftemangel jedoch bestehen bleiben, da die Demografie der Hauptfaktor bleibt.
Bereits vor dem Krieg war die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 2015 und 2022 laut Schätzungen von Bloomberg Economics um etwa 4,9 Millionen gesunken. Dadurch näherte sich die Arbeitslosenquote der Marke von 4 Prozent. Seitdem hat sie sich etwa halbiert.
Anteil der Menschen im arbeitsfähigen Alter sinkt in Russland seit 2010
Nach Angaben des Arbeitsministeriums sinkt der Anteil der Menschen im arbeitsfähigen Alter seit 2010 und liegt derzeit bei rund 74 Millionen. In den Arbeitsmarkt treten weniger junge Menschen ein als ältere ausscheiden. Ursache ist der Geburteneinbruch der 1990er Jahre während der wirtschaftlichen Krise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Die 2019 beschlossene Anhebung des Rentenalters habe die Auswirkungen zwar abgemildert, weil Menschen länger arbeiten, zugleich sei die Belegschaft jedoch älter geworden. Laut dem unabhängigen russischen Demografen Igor Jefremow ist der Anteil der Beschäftigten ab 55 Jahren gestiegen, während die Zahl der 25- bis 39-Jährigen um bis zu 4 Millionen gesunken ist.
Russland steht damit weiterhin vor einer Welle von Renteneintritten, wodurch dem Arbeitsmarkt künftig weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Nowak zufolge müssen in den kommenden fünf Jahren rund 11 Millionen Stellen neu besetzt werden, weil Beschäftigte in den Ruhestand gehen.
«Ich möchte betonen, dass dies keine Herausforderung der fernen Zukunft ist, sondern eine Herausforderung von heute», sagte Nowak auf einem Forum in Krasnojarsk, wie der Nachrichtendienst Interfax berichtete. «Ohne die Bewältigung dieser Herausforderung werden wir kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sicherstellen können», sagte er weiter. Die Industrien des Landes könnten dies nahezu vollständig durch Produktivitätssteigerungen erreichen.
Verlässliche Daten zur Auswanderung seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 sind rar. Jefremow schätzt jedoch, dass dadurch 300.000 bis 400.000 Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind. Teilweise ausgeglichen worden sei dies durch 100'000 bis 200'000 Arbeitskräfte aus während des Krieges besetzten ukrainischen Gebieten.
Zudem sei die Zahl der zeitweise beschäftigten Migranten im Vergleich zu Anfang 2022 um etwa 1 Million zurückgegangen. Hintergrund seien verschärfte Einwanderungsregeln, die bereits vor dem Krieg eingeführt worden seien.
Neue Normalität für Jahrzehnte
Nach Angaben Jefremows hat auch das Militär selbst schätzungsweise 700.000 bis 900.000 Menschen dem Arbeitsmarkt entzogen. Ein Teil könnte nach einem Ende der Kämpfe zwar in zivile Berufe zurückkehren, viele Rekruten verfügten jedoch nur über begrenzte Berufserfahrung.
«Russlands extrem niedrige Arbeitslosenquote entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Engpass statt zu einer Stärke»
«Russlands extrem niedrige Arbeitslosenquote entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Engpass statt zu einer Stärke. Der Arbeitskräftemangel bremst die Produktion sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Sektor, sagt Ökonomin Ekaterina Vlasova. Gleichzeitig stiegen die Löhne schneller als die Produktivität, was den Kampf der Zentralbank gegen die Inflation erschwere, die voraussichtlich das Ziel zum siebten Mal in Folge verfehlen werde. Selbst bei einer Konjunkturabkühlung dürfte die Arbeitslosigkeit kaum nennenswert ansteigen. Das Problem sei nicht ein Mangel an Arbeitsplätzen, sondern ein Mangel an Arbeitskräften.
«Der Arbeitskräftemangel ist dauerhaft», sagte Olga Schamber, Vorstandschefin des Personalvermittlers Get Experts. Besonders gross sei das Defizit in Bereichen wie IT, Vertrieb und Buchhaltung sowie bei technischen Berufen.
Gleichzeitig setzten steigende Steuerbelastungen kleine und mittelständische Unternehmen unter Druck, sodass einige Stellen abbauen oder ganz schliessen müssten, sagte sie.
Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow erklärte gegenüber der Zeitung RBC, dass eine höhere Arbeitsproduktivität, Überstunden sowie die stärkere Einbindung älterer und jüngerer Arbeitnehmer helfen könnten, den Mangel abzumildern. Arbeitsmigration müsse «pragmatisch und begrenzt» bleiben, sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview.
Die Regierung müsse an einer Neuausrichtung der Wirtschaft arbeiten, sagte Alexej Sacharow, Präsident von Superjob.ru. Stattdessen verlagerten sich viele Arbeitskräfte in gering qualifizierte Dienstleistungsjobs.
In den kommenden zehn Jahren könnte sich die Lage etwas entspannen, da eine grössere Generation in den Arbeitsmarkt eintritt. Sie ist das Ergebnis familienpolitischer Massnahmen der 2000er Jahre zur Förderung höherer Geburtenraten, darunter Kinderbetreuung und finanzielle Anreize.
Dauerhaft werde sich der Trend jedoch nicht umkehren. Die russische Bevölkerung dürfte weiter altern, während die Geburtenrate zuletzt auf Niveaus gefallen ist, die zuletzt Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre erreicht wurden.
«Für den Arbeitsmarkt ist das keine Krise, sondern die neue Normalität für Jahrzehnte», sagte Jefremow.
(Bloomberg)