«Russlands extrem niedrige Arbeitslosenquote entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Engpass statt zu einer Stärke. Der Arbeitskräftemangel bremst die Produktion sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Sektor, sagt Ökonomin Ekaterina Vlasova. Gleichzeitig stiegen die Löhne schneller als die Produktivität, was den Kampf der Zentralbank gegen die Inflation erschwere, die voraussichtlich das Ziel zum siebten Mal in Folge verfehlen werde. Selbst bei einer Konjunkturabkühlung dürfte die Arbeitslosigkeit kaum nennenswert ansteigen. Das Problem sei nicht ein Mangel an Arbeitsplätzen, sondern ein Mangel an Arbeitskräften.