In den meisten Wirtschaftszweigen sank die Arbeitskräftenachfrage zum Vorjahresmonat - «und zwar zum überwiegenden Teil in zweistelliger prozentualer Höhe», wie die Bundesagentur betonte. Besonders stark fielen die Rückgänge demnach in den Bereichen Information und Kommunikation, im Gastgewerbe, in Land-, Forstwirtschaft und Fischerei sowie bei der Zeitarbeit aus. Mehr Stellen wurden hingegen im Öffentlichen Dienst, den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie Bergbau, Energie-, Wasserversorgung und Entsorgung gemeldet.