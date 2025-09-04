Zudem stieg die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat um 1123 (+0,8 Prozent) auf 137'794. Dennoch blieb die saisonale Arbeitslosenquote mit einem Wert von 2,9 Prozent unverändert. In der Regel nimmt die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie ab, in anderen Bereichen wie dem Schulwesen kann es zu einem Anstieg kommen. Besonders deutlich war die Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit (+19 Prozent).