Die Lage bei der Kurzarbeit, zu welcher das Seco jeweils verzögert Daten publiziert, hat sich im Oktober etwas eingetrübt. Per Ende Oktober waren in der Schweiz 11'607 Personen von Kurzarbeit. Das waren 822 mehr als Ende September. Die Zahlen fallen in eine Zeit grosser Unsicherheit für die Schweiz im Handel mit den USA. Die Trump-Regierung hatte Anfang August für die Schweiz hohe Zölle erhoben und die Vereinbarung zum Zoll-Deal wurde erst im November bekannt.