Die Lage bei der Kurzarbeit, zu der das Seco jeweils verzögert Daten publiziert, hat sich im November verschärft. Mit 13'046 Personen waren 1439 mehr von Kurzarbeit betroffen als im Oktober. Die Zahlen fallen in eine Zeit grosser Unsicherheit für die Schweiz aufgrund von Strafzöllen im Handel mit den USA.