Nach der Veröffentlichung der frischen Jobdaten zeigten sich die Anleger am Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Der Dax notierte am Nachmittag stabil bei 15.950 Zählern. Der EuroStoxx40 lag ein halbes Prozent fester bei 4316 Punkten. Auch die wichtigsten US-Indizes eröffneten im Plus. «Wenn man sich diese Zahlen anschaut, geben sie immer noch Anlass zur Hoffnung, dass die Fed die Zinsen bei der September-Sitzung unverändert lässt», sagte Art Hogan, Stratege des Vermögensverwalters B. Riley.