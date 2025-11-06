Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Ende Juli waren in der Schweiz 7981 Personen von Kurzarbeit betroffen. Das waren 27,7 Prozent weniger als im Juni. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen sank um knapp 32 Prozent auf 482.