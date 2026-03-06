Für ​die US-Notenbank Federal ​Reserve (Fed) sind die Arbeitsmarktdaten wichtig für die Ausrichtung ‌ihrer Geldpolitik. Sie hat den Leitzins zuletzt nach drei Senkungen in Folge ​in ​der Spanne von ⁠3,50 bis 3,75 Prozent ​gehalten. Angesichts des ⁠Ende Februar ausgebrochenen Iran-Kriegs sind die ‌Öl- und Benzinpreise gestiegen, was neue Inflationssorgen schürt. Notenbankdirektor Christopher Waller ‌erwartet jedoch nicht, dass der ​Anstieg zu anhaltender Inflation führt und eine Zinsänderung erforderlich macht.