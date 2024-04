«Die Zurückhaltung der Betriebe bei Neueinstellungen verschlechtern die Chancen von Arbeitsuchenden, eine passende Stelle zu finden.» In der Folge steige die Arbeitslosigkeit weiter. «Im vierten Quartal ist zu erwarten, dass sogar der Stand aus der Krise in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 übertroffen wird», erklärte das arbeitgebernahe IW. Im Jahresschnitt müsse mit fast 2,8 Millionen Arbeitslosen und einer Quote von sechs Prozent gerechnet werden. Dies sei aber weniger als der Höchststand 2005, als knapp 4,9 Millionen Menschen arbeitslos waren und Deutschland auch aufgrund seines «verkrusteten Arbeitsmarktes als kranker Mann Europas galt».