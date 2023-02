Im Dezember 2022 verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatswert von 6,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Im November und Oktober habe die Quote jeweils 6,6 Prozent betragen. Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie. Bankvolkswirte hatten eine Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent erwartet.