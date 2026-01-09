Im Monat Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gestiegen. Auch über das gesamte Jahr 2025 hinweg gerechnet legte die durchschnittliche Arbeitslosenquote klar zu. Bei der Kurzarbeit gab es einen starken Anstieg. Ende Dezember waren schweizweit in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 147'275 Personen als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das waren 8415 mehr als im November und gar 16'982 mehr als Ende 2024.