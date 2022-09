Ausserhalb der Landwirtschaft seien 315'000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Experten hatten im Schnitt den Aufbau von 318'000 Stellen erwartet.

Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg allerdings auf 3,7 von zuvor 3,5 Prozent. Dies ist jedoch noch immer ein Niveau, das in etwa der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entspricht. 3,5 Prozent sei das ideale Szenario für Anleger, die nun wüssten, dass die Notenbank Fed die Zinsen wohl kaum längerfristig aggressiv anheben werde, hiess es am Markt.

Die Börsen reagieren mit Erleichterung auf die Daten, weil der Aufbau an Stellen nicht zu hoch ausgefallen ist. Die vorbörslichen Notierungen des Dow Jones in den USA drehen vom leichten Minus ins Plus (0,6 Prozent). Der Swiss Market Index steht 1,4 Prozent höher. Vor der Veröffentlichung der Jobdaten war er 0,7 Prozent höher gestanden.

Die Arbeitsmarktdaten dürften einen stärkeren Einfluss darauf haben, wie die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank am 21. September ausfällt. Wären sie zu positiv gewesen, hätte sich das Fed in ihrem straffen Zinsanhebungskurs bestätigt gesehen. Eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf der nächsten Sitzung (21. September) wäre dann wohl beschlossene Sache gewesen, glauben Marktteilnehmer.

Die Federal Reserve hat den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation zuletzt zwei Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben - auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Sie will im September nachlegen. "Für die US-Notenbank steht das Signal auf Grün, am 21. September mit einer kräftigen Leitzinserhöhung fortzufahren", so Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Die Zahl offener Stellen sei äusserst hoch, die Arbeitslosenquote weiterhin sehr niedrig und der Lohndruck unverändert gross.

(cash/Reuters/AWP)