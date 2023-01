Besonders zu spüren bekommt dies die Älteren. 39 Prozent aller Kündigungen betrafen über 50-Jährige. Diese Quote liegt signifikant über dem Vorjahr (31 Prozent) und dem Anteil der Ü50 an den Beschäftigten (32 Prozent). In den letzten Jahren hat sich dieser Wert meistens in der Nähe der Beschäftigungsquote (30 bis 32 Prozent) bewegt. Im Jahr 2022 sind also relativ gesehen viel mehr Ü50 entlassen worden.