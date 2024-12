Nun fehlt noch die Genehmigung der EU-Kommission. Diese werde für Ende Januar 2025 erwartet, teilte der künftig auf Türen fokussierte Konzern am Freitag mit. Danach könne der Kaufvertrag vollzogen werden. Der Verwaltungsrat halte zudem an seiner Zusage fest, die Aktionäre am Verkaufserlös zu beteiligen, hiess es.