Die spanische Dimoldura mit Sitz in Toledo erwirtschaftete laut den Angaben im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. Das Unternehmen sei komplementär zu den bestehenden Absatzmärkten von Arbonia. Während Arbonias bisheriges Geschäft in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sowie Osteuropa «führende Marktpositionen» einnehme, sei Dimoldura Marktführerin im Bereich Holz-Innentüren im fünftgrössten europäischen Türenmarkt Spanien. Ausserdem habe das Unternehmen eine starke Marktpräsenz in Portugal und Frankreich.