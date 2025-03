Für das laufende Jahr gibt sich das auf Türen ausgerichtete Ostschweizer Unternehmen vorsichtig optimistisch. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft stieg um 10,2 Prozent auf 556,3 Millionen Franken, wie aus dem am Montagnachmittag während des Handels online aufgeschalteten Geschäftsbericht hervorgeht. In Lokalwährungen und ohne Akquisitionen hätte ein Minus von 5,4 Prozent resultiert. Geplant war die Publikation am (morgigen) Dienstag.