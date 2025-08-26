Unter dem Strich hat Arbonia im fortzuführenden Geschäft ein Minus von 2,4 Millionen Franken erzielt nach einem Plus von 23,0 Millionen im Vorjahr. Einmalige negative Effekte wie ein Stromausfall bei Dimoldura in Spanien, erhöhte Marketingkosten im Zusammenhang mit der eigenen Messe in Erfurt sowie strukturelle Anpassungen im Rahmen des Verkaufs der Klimasparte hätten das Gesamtergebnis belastet, schreibt die Gruppe.