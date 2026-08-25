Demnach erwartet Arbonia bei stabilen Wechselkursen und einer normalen Entwicklung der Materialkosten ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Umsatz ohne Skyfens von 622 Millionen im Vorjahr. Mittelfristig peilt der Bauzulieferer organisch bis 2029 einen Umsatz zwischen 820 und 850 Millionen Franken und eine EBITDA-Marge zwischen 14 und 15 Prozent an.