Ganz anders Adecco, welche in allen Regionen weitere Marktanteilsrückgewinne verbuchen konnte. Positiv fiel zudem ins Gewicht, dass der Personalvermittler die Guidance für die Kosteneinsparungen zum Ende des 3. Quartals auf 90 Millionen Euro (vorher 60 Millionen Euro) erhöht hat. Ferner waren die Volumina im Oktober - sprich im vierten Quartal - widerstandsfähig. Adecco erwartet für das vierte Quartal 2023 eine Bruttomarge in Prozent des Umsatzes in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.